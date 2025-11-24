DOGE просуществовал менее года

В январе 2025 года в составе правительства США учредили Департамент эффективности правительства (DOGE), во главе которого был назначен Илон Маск. Департамент занимался аудитом государственных расходов и анализом их целесообразности, а также составлением рекомендаций другим правительственным органам. Как сообщает издание Reuters, пообщавшись с руководителем Управления кадровой службы США Скоттом Купором, недавно созданный департамент был расформирован менее чем через год после создания. По его словам, теперь DOGE не представляет собой централизованный орган в составе правительства США, которым он был.

По данным издания, бывшие сотрудники DOGE перешли на другие должности в американском правительстве, а функции расформированного департамента передали другим отделам, в том числе вышеупомянутому Управлению кадровой службы. Стоит напомнить, что сам Маск ранее говорил о постепенной трансформации DOGE (как самостоятельного департамента) в подразделения, входящие в состав отдельных агентств.

Reuters акцентируют внимание на том, что эффективность DOGE в качестве правительственного департамента по-прежнему не доказана. Несмотря на официальные заявления департамента, независимые аналитики не готовы подтвердить, что сотрудники DOGE действительно добились экономии десятков миллиардов долларов, как это заявлялось. При этом департамент неоднократно становился участником конфликтов с другими правительственными департаментами.