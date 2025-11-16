Об этом сообщает издание Breaking Defense, ссылаясь на данные Минобороны США

После того, как в октябре работа правительства США была приостановлена из-за отсутствия финансирования, руководство Пентагона утратило возможность заключить новые контракты и финансировать проекты по разработке и производству техники. Как итог – с 1 октября по 11 ноября не было объявлено ни одного контракта. Несмотря на это, американские чиновники частично продолжили работу, проводя переговоры с подрядчиками для заключения сделок после завершения шатдауна.

Как сообщает издание Breaking Defense, ссылаясь на данные Министерства обороны США, в четверг после завершения шатдауна Пентагон объявил о заключении множества контрактов на общую сумму около 9 миллиардов долларов. Суммарно было объявлено о более чем 80 контрактах.

Один из контрактов стоимостью 876 миллионов долларов заключён в рамках поставки Германии транспортных вертолётов CH-47F Chinook (Block II). Ещё один крупный контракт был заключён с компанией AeroVironment, которая планирует поставлять американской армии беспилотные летательные аппараты Puma All Environment 3, Puma Long Endurance, Puma AE/LE Hybrid и Raven вплоть до 2030 года.

Стоит напомнить, что завершившийся шатдаун стал самым продолжительным в истории США и длился целых 43 дня. Правительство США договорилось о временном финансировании до 30 января 2026 года, поэтому не исключено, что в начале следующего года может начаться новый шатдаун.