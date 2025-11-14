Такое решение разочаровало США, которые рассчитывали, что британцы выберут американскую АЭС

Правительство Великобритании поддержало строительство малых модульных реакторов, известных ещё как «мини-АЭС», в Северном Уэльсе, где изначально американская компания Westinghouse хотела построить свою атомную электростанцию. Мини-реактор на острове Англси создаст три тысячи рабочих мест, а также обеспечит электроэнергией более трёх миллионов домов уже в 2030-х годах.

В США не оценили выбор Лондона: американский посол Уоррен Стивенс выразил разочарование тем, что британские власти выбрали проект мини-АЭС, хотя существуют «более дешёвые, быстрые и уже одобренные варианты обеспечения чистой, безопасной энергией в этом же месте», имея ввиду проект от Westinghouse.

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, чьи слова приводит издание Reuters, объяснил, что выбор британского мини-реактора не означает отказ от партнёрства с США. По его словам, Лондон по-прежнему готов сотрудничать с Вашингтоном, но место в Северном Уэльсе решили отдать флагманской программе по строительству мини-АЭС. Чиновник добавил, что США ещё будут играть значимую роль в планах Великобритании по строительству АЭС в другом месте.

Стоит отметить, что у Великобритании в последние десятилетия есть проблема со строительством больших АЭС. Подобные проекты превращались в «долгострой», который либо замораживался, либо переносится до сих пор. По этой причине в Лондоне позитивно восприняли концепцию небольших АЭС, которые занимают меньше места, требуют меньше времени на строительство и генерируют достаточное количество электроэнергии.