Nacvark
Во Франции провели испытательный пуск ядерной крылатой ракеты ASMPA-R
Французская авиация осуществила имитацию ядерного удара без использования боеголовки

На сайте Министерства обороны Франции сообщается об уже втором испытательном пуске модернизованной крылатой ракеты Air-Sol Moyenne Portée средней дальности (ASMPA-R), которая может быть носителем термоядерной боеголовки. В испытаниях принял участие истребитель Rafale Marine, который в конце полёта имитировал нанесение ядерного удара в условиях, приближённых к реальным.

Испытания прошли на полигоне Главного управления вооружений Франции (DGA), а ракета не была оснащена ядерной боевой частью. Такой подход обеспечивает безопасность испытаний, одновременно демонстрируя возможности французских ядерных военно-морских сил.

В пресс-релизе французского оборонного ведомства акцентируют внимание на том, что модернизация ASMPA-R улучшает характеристики крылатой ракеты, обеспечивая надёжность ядерного компонента воздушного базирования до тех пор, пока на вооружение Франции не поступит гиперзвуковая крылатая ракета ASN4G с аналогичными возможностями ядерного сдерживания.

Разработка ASMPA-R началась в 2016 году. Новая крылатая ракета получит увеличенную дальность, а также станет носителем термоядерной боеголовки мощностью 300 килотонн. Как уже было упомянуто выше, ASMPA-R является заключительной версией в семействе крылатых ракет данного типа, разрабатываемом в качестве временного решения до принятия на вооружение гиперзвуковой ASN4G.

#франция #крылатая ракета #asmpa #asmpa-r
Источник: defense.gouv.fr
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter