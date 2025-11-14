Местные компании разработали ряд дронов, способных преодолевать сотни километров

В конце прошлой недели премьер-министр Косово Альбин Курти посетил местное предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), где начали серийный выпуск ряда военных дронов. Об этом сообщают региональные СМИ.

Местная компания производит беспилотники K1 «Скифтери» (Skifteri), которые могут преодолевать до 1 тысячи километров со скоростью 180 километров в час (продолжительность полёта до 6 часов), нанося удар боевой частью весом 30 килограммов.

На опубликованных кадрах также был замечен БПЛА под наименованием F22, внешне имеющий сходство с американским истребителем F-22 Raptor. Однако, судя по техническим характеристикам на стенде, этот дрон не позиционируется как нечто, перенимающее ряд возможностей боевого самолёта.

Альбин Курти подчёркивает, что Косово уже инвестировало в свои возможности, приобретя у иностранных партнёров ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB-2 и дроны-камикадзе Skydagger, но теперь речь идёт о собственном производстве БПЛА, которое будет развиваться в дальнейшем. Власти обещают поддерживать промышленность для развития собственного производства оружия.