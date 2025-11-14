Сайт Конференция
Nacvark
В США провели первые лётные испытания автономного вертолёта Joby
Joby Aviation и L3Harris рассчитывают продать его Минобороны США

Компании Joby Aviation и L3Harris провели первые демонстрационные испытания автономного вертолёта Joby, которые стали первыми лётными испытаниями разработки. Отмечается, что первый полёт произошёл всего лишь спустя три месяца после анонса Joby как автономного вертолёта двойного назначения, который предназначен как для военных, так и гражданских целей.

L3Harris оснастила вертолёт своими передовыми датчиками, в то время как Joby Aviation предоставила саму платформу, поддерживающую вертикальный взлёт и посадку (VTOL). Турбинно-электрическая силовая установка позволяет вертолёту преодолевать большие расстояния и задерживаться в воздухе. Компании продолжат испытания вертолёта, готовясь к демонстрационным испытаниям с участием государственных заказчиков.

Joby Aviation и L3Harris планируют продать свой автономный вертолёт Министерству обороны США, учитывая планы правительства в следующем году потратить 9 миллиардов долларов на подобные платформы. Помимо этого, компании открыты к его продаже другим правительственным агентствам, рассчитывая передать первый вертолёт уже в следующем году.

#сша #joby aviation #joby
Источник: jobyaviation.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter