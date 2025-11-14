Производство будет масштабироваться и выйдет на рынок США

Американская компания Anduril Industries объявила о сотрудничестве с южнокорейской судостроительной компанией HD Hyundai Heavy Industries, в рамках которого они совместно будут работать над разработкой и производством нового класса автономных надводных судов двойного назначения. Компании хотят объединить опыт Южной Кореи в судостроении с автономными технологиями США.

Anduril и Hyundai Heavy Industries начнут создание первого прототипа автономного корабля в Южной Корее, где присутствует «мощная инфраструктура» для судостроения. После того, как будет произведена проверка конструкции, интеграция двигательных и энергетических систем, автоматизация судовых функций с обеспечением автономности, начнётся масштабирование проекта для производства автономных судов уже на территории США.

Военно-морские силы США будут одним из заказчиков автономных кораблей, разрабатываемых Anduril Industries и Hyundai Heavy Industries. Американская компания также напоминает, что имеет опыт по производству автономных судов на территории Австралии, которая закупила десятки беспилотных подводных аппаратов Ghost Shark и в сжатые сроки получила первые образцы.