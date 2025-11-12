В Лондоне считают действия Вашингтона незаконными

Издание CNN ссылаясь на собственные источники пишет, что Великобритания перестала обмениваться разведывательными данными с США из-за ситуации в Карибском бассейне. Британские спецслужбы не передают информацию о передвижении судов в акватории, поскольку Лондон считает действия Вашингтона незаконными.

По данным издания, обмен разведданными по этому вопросу был прекращён ещё месяц назад. При этом источники издания утверждают, что до недавних пор, пока США не наносили удары по судам в Карибском бассейне, британская разведка делилась с американскими спецслужбами всей информацией о возможном трафике запрещённых веществ в акватории для перехвата судов с последующим задержанием экипажа.

После того, как США нанесли серию ударов по судам, предположительно использующимися в целях перевозки запрещённых веществ, британские власти предположили, что передаваемая ими информация используется в том числе для координации таких атак. Это и стало причиной, по которой Великобритания отказалась делиться разведданными.

Ранее в ООН уже говорили о том, что удары США по судам в Карибском бассейне противоречат международному праву. Международная организация объясняет, что противодействием обороту запрещённых веществ должны заниматься правоохранительные органы, а не военные, которые прибегают к применению силы без судебного процесса.