Отмечается, что это первое серьёзное последствие недавно введённых американских санкций

Компания «Лукойл», против которой недавно США ввели новые санкции, столкнулась с форс-мажором на месторождении нефти «Западная Курна-2» в Ираке. Введённые американскими властями санкции привели к обстоятельствам, которые препятствуют продолжению работы на иракском месторождении. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, с соответствующим уведомлением российская компания обратилась к Министерству нефти Ирака. Введённые США санкции делают невозможным дальнейшее сотрудничество с «Лукойл» до тех пор, пока они не будут отменены. На фоне этого компания прекратила работу со всеми иностранными сотрудниками, не являющимися гражданами России, поскольку не может осуществлять выплаты.

«Лукойл» объявил о форс-мажоре, намереваясь добиваться правовой защиты от штрафных санкций за невыполнение договорных обязательств перед министерством нефти Ирака по причине санкций США. Источник Reuters утверждает, что если российская компания не решит ситуацию с американскими санкциями в течение следующих шести месяцев, ей придётся прекратить добычу и покинуть проект. Разработка иракского месторождения компанией «Лукойл» происходила в рамках соглашения 2010 года, предоставляющего ей 75% доли в проекте.