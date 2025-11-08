Вашингтон прямого участия в этом не принимает

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в США поддерживают использование Европейским союзом замороженных российских активов как один из инструментов для оказания помощи Украине. Источник издания знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал изданию, что Вашингтон полностью поддерживает использование Европой российских активов для оказания помощи Украине.

Говоря об официальной позиции США, американский президент Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что Вашингтон не имеет мнения по поводу использования замороженных российских активов странами Европы. Политик акцентирует внимание на том, что решение принимает Европейский союз, к которому США отношения не имеют.

На текущий момент Европейский союз продолжает согласовывать механизм, в рамках которого Украина получит кредит на сумму 140 миллиардов долларов, обеспеченный замороженными российскими активами. При этом кредит не будет засчитываться в государственный долг Украины, пока Киев не получит какую-либо компенсацию от России. В качестве гарантов кредита выступят европейские страны. Нюанс в том, что на данный момент Бельгия, где расположена большая часть замороженных российских активов, не готова поддержать разработанный план.