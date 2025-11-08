Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Reuters: США поддерживают использование ЕС российских активов для оказания помощи Украине
Вашингтон прямого участия в этом не принимает

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в США поддерживают использование Европейским союзом замороженных российских активов как один из инструментов для оказания помощи Украине. Источник издания знакомый с ситуацией, на условиях анонимности рассказал изданию, что Вашингтон полностью поддерживает использование Европой российских активов для оказания помощи Украине.

Говоря об официальной позиции США, американский президент Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что Вашингтон не имеет мнения по поводу использования замороженных российских активов странами Европы. Политик акцентирует внимание на том, что решение принимает Европейский союз, к которому США отношения не имеют.

На текущий момент Европейский союз продолжает согласовывать механизм, в рамках которого Украина получит кредит на сумму 140 миллиардов долларов, обеспеченный замороженными российскими активами. При этом кредит не будет засчитываться в государственный долг Украины, пока Киев не получит какую-либо компенсацию от России. В качестве гарантов кредита выступят европейские страны. Нюанс в том, что на данный момент Бельгия, где расположена большая часть замороженных российских активов, не готова поддержать разработанный план.

#украина #сша #евросоюз
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России распространяется новая схема мошенничества с использованием NFC-технологии
8
Huawei показала Watch Ultimate 2 в видео презентации Mate 70 Air
1
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
4
SanDisk выпустила самый компактный флеш-накопитель USB-C на 1 ТБ
+
Специалист жалуется на выход из строя трёх Core i9-14900K из-за нежелания Corsair обновлять BIOS
1
Информатор уведомляет о возможном повышении стоимости и даже исчезновении из продажи RTX 5090
2
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
12
Huawei Mate 70 Air получил аккумулятор ёмкостью 6500 мАч
+
Украина присоединилась к военной коалиции под руководством Великобритании
4
Энтузиаст поиграл в Battlefield 6 на AMD FX-9590 и не смог его запустить на Intel Core i7-2600K
4
Микроволновку использовали для сборки игрового ПК с GeForce RTX 5060 Ti и встроенным монитором
2
ДНК из пещеры в Крыму указывает на миграцию неандертальцев из Сибири
+
F-22 станет первым «ведущим» самолётом ВВС США в авиазвене концепции Collaborative Combat Aircraft
1
ASUS представила игровую клавиатуру ROG Nightmare 98 HE с магнитными переключателями
+
В сети замечены материнские платы с огромным количеством портов USB
+
Алексей Журавлев: Россия поставила Венесуэле ЗРК «Панцирь-С1» и «Бук-М2Э»
2
На Ямале появится первое в России производство адипиновой кислоты
+
ФБР правомерно уничтожило жёсткий диск с доступом к 3443 биткоинам на сумму более $350 млн
+
Уральские учёные создали инновационную альтернативу свинцовой защите от радиации
+
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
6

Популярные статьи

Собираем новый игровой ПК для Мира танков, Fortnite и Counter-Strike 2 всего за 56000 рублей
19
3I/ATLAS - необычная комета или искусственный объект
9
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
6
Удивившие меня заблуждения о Луне
20
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
2
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
8

Сейчас обсуждают

Garthar
04:56
Да нет там никакой мертвечены. Просто непонятно почему все пытаются "осовременить" вполне себе самостоятельное произведение. Причем осовременить не графикой, спецэфектами и все таким, а попытками прип...
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
Garthar
04:51
Мда, современная "независимая" политика во всей красе
США снимут санкции со строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии
Николай Кузнецов
04:37
Так а чем это отличается от Linux, где сделана полностью статическая линковка или динамическая со своими библиотеками? Бинарнику по барабану, на каком дистре и каком ядре запускаться - научись наконец...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
salexa
03:59
уголками ferrum стянуть мл...ть не суддьба что ли ?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Николай Кузнецов
03:05
Приведи исключение. Ты часто об этом говоришь, но ни разу не привел.
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Николай Кузнецов
03:00
Обычно в софте для клиента идет скрипт для запуска, который делает необходимую настройку переменных окружения ( на скрине часть скрипта из официального firefox 4.0 для запуска) - так что претензия гл...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Николай Кузнецов
02:51
Претензия от тебя была, что бинарь не работает на новом ядре. Я показал, что это не так, и ты просто не понимаешь, о чем говоришь Так и суть то в том, что в Windows и так по дефолту хуже - простой баз...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Николай Кузнецов
02:45
Ладно, вот Firefox 0.8, 2004 год, последнее ядро, современная система, 32 бита бинарник для ядра 2.2.5, запуск обернут в скрипт ( как и в оригинальном, там происходит настройка переменных окружения) -...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Николай Кузнецов
02:41
Нет исключений. Ты можешь взять любой бинарь от 2.0 и он запустится. Ты до сих пор не понял, что проблема не в бинарнике или ядре, а в библиотеках и их распространении?
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Николай Кузнецов
02:36
Ты говорил, что бинарь не заработает. Я показал - что все без проблем работает, просто докинь библиотек Остальные претензии к запуску бинаря не относятся никак С чего ты вообще решил и кто тебе сказал...
Почему ядро Linux не в почёте у производителей оборудования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter