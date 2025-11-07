В 2024 году Анкаре одобрили продажу 40 истребителей, но возник спорный момент, который турецкие власти хотят решить

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что власти Турции проведут очередной раунд переговоров с американской компанией Lockheed Martin относительно соглашения о приобретении истребителей F-16 Block 70. Отмечается, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган лично обращался к американскому коллеге Дональду Трампу по этому вопросу.

В материале издания напоминают, что в 2024 году Конгресс США одобрил продажу Турции 40 истребителей F-16, несмотря на исключение из программы F-35. Однако соглашение так и не было реализовано, поскольку компания требовала оплату за модернизацию бортового компьютера и новые производственные линии для решения проблемы накопившихся заказов.

Теперь же, когда разговор Трампа и Эрдогана состоялся, турецкие власти хотят всё же договориться о продаже F-16. Более того, вопрос не только в стоимости истребителей, но и желании Анкары получить доступ к исходному коду бортового компьютера. Дело в том, что турецкое правительство хочет интегрировать ракеты и радары собственной разработки в приобретаемые F-16.

Bloomberg акцентируют внимание на том, что ориентировочная стоимость соглашения остаётся неизвестной. Компания Lockheed Martin в комментарии изданию подчеркнула, что предлагает «доступные эксплуатационные расходы и стоимость жизненного цикла».