Средства также потратят на бронетехнику и замену двух систем Patriot

Правительство Германии в проекте федерального бюджета на следующий год запросит дополнительные три миллиарда евро на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

В материале издания напоминают, что в текущем проекте бюджета на поставки оружия украинской армии предусмотрено 8,5 миллиардов евро. Таким образом, суммарная сумма запрошенного финансирования может составить 11,5 миллиарда евро. Источник издания подтвердил, что предложенное увеличение поддержки получило поддержку канцлера Германии Фридриха Мерца.

Дополнительные средства потратят на поставки артиллерии, беспилотников, бронетехники и замену двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Говоря о последнем пункте, вероятнее всего, речь идёт о выделении средств на системы, заказанные на замену отправленным Украине в этом году.

Необходимо добавить, что Германия неоднократно наращивала поставки оружия Украине за счёт дополнительного финансирования. Традиционно в первоначальном проекте федерального бюджета Берлин закладывает небольшую сумму на поставки оружия, которая в течение года увеличивается путём запроса дополнительных средств министром финансов.