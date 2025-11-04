Страна экспортировала в октябре рекордные рекордные 10,1 млн тонн жидкого топлива

В октябре этого года США стали первой страной, экспортировавшей 10,1 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) за один месяц. В сентябре страна экспортировала 9,1 миллионов тонн СПГ. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на данные LSEG.

В прошлом месяце второй крупнейший завод по производству СПГ в США Plaquemines (штат Луизиана), принадлежащий компании Venture Global, продал 2,2 миллиона тонн жидкого топлива, побив свой рекорд за сентябрь – 1,6 миллиона тонн. Экспортный терминал компании Cheniere в Корпус-Кристи (штат Техас) экспортировал 1,6 млн тонн, что также является рекордом для этого завода. На долю обеих компаний, учитывая все имеющиеся у них заводы, приходится 72% общего объёма американского экспорта СПГ.

В 2023 году США стали крупнейшим в мире экспортёром СПГ. В прошлом году страна экспортировала 88,9 миллионов тонн жидкого топлива, что равно 21% от мирового объёма торговли. С тех пор США продолжают увеличивать свои возможности по экспорту СПГ, ежегодно увеличивая показатели. Основные потоки американского СПГ приходятся на Европу, которая планомерно отказывается от российского газа, а также на страны Азии – Япония, Южная Корея и Индия.