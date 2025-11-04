Российская нефть продолжает поступать в страну, но всё указывает на уменьшение объёмов импорта

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники пишет, что крупные китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), включая Sinopec и PetroChina Co., сокращают объёмы импорта российской нефти после введения США санкций против компаний «Роснефть» и «Лукойл». Некоторые небольшие НПЗ также воздерживаются от импорта российской нефти, опасаясь вторичных санкций и судьбы компании Shandong Yulong Petrochemical Co., которая попала под ограничения Европейского союза и Великобритании.

В материале издания приводятся данные консалтинговой компании Rystad Energy AS, которая утверждает, что отказ китайских НПЗ от импорта российской нефти затронул около 400 тысяч баррелей в сутки (45% от общего объёма импорта). Несмотря на это, Китай по-прежнему продолжает импортировать российскую нефть. Вышеупомянутая компания Shandong Yulong Petrochemical увеличила импорт российской нефти из-за отсутствия альтернатив после того, как она попала под европейские санкции.

Bloomberg акцентируют внимание на том, что, по данным Rystad, небольшие частные НПЗ следят за развитием событий и воздерживаются от импорта российской нефти, опасаясь вторичных санкций. Помимо этого, такие компании сталкиваются с нехваткой импортных квот на сырую нефть, что, вероятнее всего, затруднит импорт из России до конца года, даже если они станут действовать вопреки санкциям США.