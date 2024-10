Официально в Кремле отвергают поставки оружия из КНДР, а тем более отправку военных.

На фоне опубликованной The Washington Post статьи, в которой шла речь об отправке Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) военного экспедиционного корпуса численностью в тысячу человек на российские территории, Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил о «фактическом вступлении» КНДР в российско-украинский конфликт.

По его словам, разведывательным службам при привлечении специалистов стало известно об укреплении отношений России с некоторыми странами, которые «инвестируют в затягивание конфликта». Зеленский пообещал, что военно-политическое руководство Украины будет совместно с партнёрами реагировать на все подобные случаи так жёстко, чтобы намерения Москвы не сработали.

Как писало ранее издание The Washington Post, отправленные подразделения армии КНДР должны заниматься обслуживанием баллистических ракет. В то же время аналитический центр Institute for the Study of War допускает отправку и пехотных подразделений, чтобы высвободить таким образом резервы для наступательных операций.

Официально в Кремле ещё в октябре 2023 года опровергли отправку оружия из КНДР в Россию. Несмотря на то, что официального комментария по отправке военных КНДР не было, вероятнее всего, информацию также опровергнут.