Это могут быть высадки с вертолётов для быстрого развёртывания личного состава.

За последние полгода особых продвижений по линии боевого соприкосновения ни у украинской, ни у российской стороны не наблюдается. По большей степени армии стран занимают оборонительные позиции и все попытки наступления оборачиваются несоразмерными потерями по сравнению с территориальными приобретениями. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов ранее уже объяснял, что ни одна из сторон сейчас не в состоянии проводить наступательные операции.

Аналитический центр Institute for the Study of War сообщает, что на фоне этого российская армия готовит десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл оборонительных линий Вооружённых сил Украины. Речь о подразделениях, которые смогут оперативно высадиться на территорию противника без парашютов. Подобные соединения применялись Советским союзом в Афганской войне, а также российской армией в боях за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.

реклама

По мнению аналитиков, для проведения таких операций в тылу украинских военных российскому командованию не нужно особой подготовки. Структура российская армии уже предполагает существование десантно-штурмовых бригад в составе общевойсковых армий, поэтому формирование десантных групп - дело времени, причём небольшого.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Аналитики Institute for the Study of War утверждают, что основной целью подобных подразделений будет проведение изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты, чтобы ослабить оборонительные линии и рассеять силы украинских военных для прорыва занятых ими позиций.