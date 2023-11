В России заявление украинских властей не комментировали.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках своего выступления в Институте Гадсона в Вашингтоне заявил, что Вооружённые силы Украины смогли взять под контроль плацдармы на левом берегу Днепра для продвижения в сторону Крымского полуострова.

При этом никакой конкретики украинский чиновник не озвучил, где именно украинские военные смогли захватить плацдармы на Херсонском направлении - остаётся непонятным. Российская сторона не комментирует ситуацию.

Аналитический центр Institute for the Study of War некоторое время назад сообщал, что украинская армия смогла закрепиться на левом берегу Днепра и даже перебросить бронетехнику на занятые позиции.

Ранее ряд российских изданий писали о плановой перегруппировке российских войск на левом берегу Днепра, а именно отступлении на более выгодных позиции из-за давления украинской армии. Позже новости были удалены, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию, переложив вопрос на Министерство обороны России.