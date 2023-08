Российский депутат считает, что «вагнеровцы» должны заключить контракт с Минобороны.

Генерал-лейтенант Виктор Соболев, ныне являющийся депутатом Государственной думы и членом комитета по обороне страны, неоднократно вступал в конфликты с ЧВК «Вагнер» и в этот раз повторил свою позицию по поводу существования частной военной компании.

Российский депутат уверен, что группу «Вагнера» необходимо расформировать, а «вагнеровцы», не принявшие участие в вооружённом мятеже, должны подписать контракт с Министерством обороны России. Судьбу остальных бойцов должен решать лично российский президент Владимир Путин.

По словам Соболева, группа «Вагнера» является незаконным вооружённым формирование, которое не находится в подчинении властям, из-за чего уже были возникали проблемы. Он считает, что неподчинение государству со стороны частной военной компании недопустимо, а подобная ситуация уже привела к мятежу, когда Россия стояла на грани гражданской войны.

Ранее аналитический центр Institute for the Study of War писал, что после гибели Евгения Пригожина ЧВК «Вагнер» больше не сможет существовать как квазинезависимая структура.