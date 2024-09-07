Из-за недовольства игроков студия-разработчик выпустила заявление, в котором признала, что обновление «не попало в цель», и обязалась разработать 60-дневный план действий

Студия Arrowhead Game Studios взяла на себя обязательства по улучшению игры после выпуска обновления «Эскалация свободы» в августе. Несмотря на добавление новых целей, миссий и врагов, обновление вызвало недовольство среди игроков из-за спорных изменений баланса и «занудства». Отзывы о Helldivers 2 в Steam в основном негативные. Из-за недовольства игроков студия выпустила заявление, в котором признала, что обновление «не попало в цель», и обязалась разработать 60-дневный план действий. Теперь объявлено о первых изменениях, которые она вносит в рамках своего обещания улучшить игровой процесс.

Изменения направлены на доработку и улучшение опыта игроков. Они включают изменение баланса пробития брони, противотанкового оружия, брони противника и показателей здоровья. Это затронет 30 видов оружия и стратагем. Также будет модернизирован ряд врагов. Их убийство станет более полезным, когда игроки будут использовать соответствующие инструменты. При этом враги останутся грозными противниками. Например, у вражеских ботов будет снижена броня, а Devastator и Gunship смогут стрелять только ограниченным количеством ракет.

Оружие, включая автопушку, тяжёлый пулемёт и антиматериальную винтовку, получит бафф в следующем патче Helldivers 2. Это повысит их эффективность и обеспечит большую универсальность. Arrowhead также заявила, что работает над улучшением огнеметов и будет рассматривать новые фантазии игроков и цели дизайна для этого оружия и стратагем.

Все эти изменения и многое другое появится в Helldivers 2 в патче, который запланирован на 17 сентября. Arrowhead также подтвердила свои планы по проведению закрытого бета-тестирования. Компания пояснила, что цель этих тестов — обнаружить проблемы и ошибки до того, как они будут выпущены для широкой базы игроков. Это позволит обеспечить лучший опыт для всех игроков.