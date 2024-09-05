Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Greg_Novo
No Man’s Sky получает обновление Aquarius
Игроки смогут исследовать водоёмы на разных планетах и ловить разнообразных рыб — от мелких до огромных инопланетных морских млекопитающих

Разработчики из Hello Games продолжают радовать поклонников No Man’s Sky новыми обновлениями. На этот раз они представили обновление Aquarius, которое добавляет в игру возможность заниматься рыбалкой. Это нововведение обещает сделать исследование космоса ещё более увлекательным и разнообразным.

Обновление Aquarius вводит в игру новую механику рыбалки. Игроки смогут исследовать водоёмы на разных планетах и ловить разнообразных рыб — от мелких до огромных инопланетных морских млекопитающих. Каждый улов будет уникальным и непредсказуемым. Наслаждаться рыбалкой можно как в одиночку, так и в компании других путешественников, наблюдая за инопланетными пейзажами и ожидая поклёвки.

Для удобства рыбалки в игре появится специальная платформа Exo-Skiff. Она позволит игрокам плавать по самым бурным морям и хранить улов в специальном инвентаре. Также будут доступны автоматические ловушки для рыбы. Их можно будет установить и собирать улов, пока игроки занимаются другими делами.

Кроме того, обновление добавляет новые рецепты для кулинарии. Игроки смогут готовить блюда из пойманной рыбы. В каталоге Wonders Catalogue появится раздел, посвящённый рыбалке. Там будут храниться все данные о пойманных рыбах и их весовых рекордах.

С обновлением стартует новая экспедиция Aquarius. Она продлится около шести недель. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по галактике, ловить рыбу, собирать истории и искать легендарных рыб. Участники экспедиции смогут заработать уникальные награды, включая детали для кастомизации подводного снаряжения и новый реактивный ранец для глубоководных погружений.

Обновление также включает новые предметы для декорации. Например, постеры Sea Chart, Bounty of the Sea и Gone Fishin’. Их можно будет разместить в своём рыбацком домике. Завершив экспедицию, игроки смогут получить эксклюзивное рыболовное снаряжение Lost Angler’s Rig и узнать историю потерянного рыбака.

Обновление Aquarius уже доступно для всех игроков No Man’s Sky. Оно обещает привнести в игру множество новых возможностей и увлекательных занятий. Это ещё один шаг Hello Games к созданию по-настоящему живого и разнообразного космического мира.

#hello games #no man’s sky #aquarius
Источник: eurogamer.net
+
Написать комментарий (0)
Комментарий авторов Cyberpunk 2077 о багах игры вызвал обсуждение среди геймеров
Анонсирована Light no Fire — новая игра от создателей No Man’s Sky
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
21
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
1
Глава компании, выпустившей криптосмартфон Saga, потратил все деньги на Lamborghini и развлечения
1
Информатор раскрыл ключевые характеристики iPhone 16 Pro Max — цена базовой версии составит $1199
+
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
4
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
PCGamesHardware составили рейтинг видеокарт по соотношению цена/производительность на 2024 год
1
Huawei опубликовала название своего смартфона с тройным складыванием
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Новые исследования проливают свет на эволюцию и конечные стадии массивных звёзд
+
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Первая в мире оперативная память DDR5-9200 стандарта CUDIMM выпущена компанией V-color
+
Увеличение TDP до 105 Вт не дает прироста производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в играх
10
Стал известен дизайн передней панели предполагаемого Xiaomi Mi 15
+

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
10
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
46
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
23
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
15
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+

Сейчас обсуждают

Андрей Касянчук
11:59
Отсталая нервосеть! Такой примитив выдумать... P.S. Давно уже находящаяся в Шамбале компания "Эйдос Креатурес, ЛТД" выпустила супернаноквантовый ПК на сверхзапутанных ....ях, работающий на скорости см...
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
Jack Black
11:58
Ну, так перестань её ставить вертикально и не будет проблем с охладом. Где ей от стенки/стекла воздух брать?
RTX 5080 при TDP в 400 Вт будет на 10% быстрее RTX 4090, а RTX 5090 будет потреблять 600 Вт
Kaabar
11:50
Это еще при условии что Шольца на выборах не прокатят, а у него есть неиллюзорный шанс не набрать даже минимум
Ремейк Resident Evil 4 и Resident Evil 7 теперь требуют активного онлайн-соединения на iOS
[I_Ran_Past]
11:48
Шаришь...
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
Nvidia&Intel Hater
11:41
он без dlls и мыла кромешного не видит счастья в жизни,ибо 3050 его дно и не тянет ничего,даже на хай
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
Апшеронский скакел
11:41
Ты из минусов тут никогда не вылезешь, проплаченный бот
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
El Grechko
11:41
Обычный PR слив от нвидии до объявляния. Буквально перед каждым поколением запускают слухи о том, что новая видуха потребует собственного ядерного генератора для питания, потом выходит видуха, жрущая ...
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
Апшеронский скакел
11:40
Тебе хотя бы за твой пост заплатили?
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
El Grechko
11:37
В смысле отсутствия? Лучи тебе дали? Длсс дали? Фреймгенератор дали? Так чего тебе, подлец, ещё надо?
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
Артём Николаев
11:36
Ну вот! А ещё говорят плохо живём.
Авторынок России вырос в полтора раза с января по август 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем