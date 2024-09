Игроки смогут исследовать водоёмы на разных планетах и ловить разнообразных рыб — от мелких до огромных инопланетных морских млекопитающих

Разработчики из Hello Games продолжают радовать поклонников No Man’s Sky новыми обновлениями. На этот раз они представили обновление Aquarius, которое добавляет в игру возможность заниматься рыбалкой. Это нововведение обещает сделать исследование космоса ещё более увлекательным и разнообразным.

Обновление Aquarius вводит в игру новую механику рыбалки. Игроки смогут исследовать водоёмы на разных планетах и ловить разнообразных рыб — от мелких до огромных инопланетных морских млекопитающих. Каждый улов будет уникальным и непредсказуемым. Наслаждаться рыбалкой можно как в одиночку, так и в компании других путешественников, наблюдая за инопланетными пейзажами и ожидая поклёвки.

Для удобства рыбалки в игре появится специальная платформа Exo-Skiff. Она позволит игрокам плавать по самым бурным морям и хранить улов в специальном инвентаре. Также будут доступны автоматические ловушки для рыбы. Их можно будет установить и собирать улов, пока игроки занимаются другими делами.

Кроме того, обновление добавляет новые рецепты для кулинарии. Игроки смогут готовить блюда из пойманной рыбы. В каталоге Wonders Catalogue появится раздел, посвящённый рыбалке. Там будут храниться все данные о пойманных рыбах и их весовых рекордах.

С обновлением стартует новая экспедиция Aquarius. Она продлится около шести недель. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по галактике, ловить рыбу, собирать истории и искать легендарных рыб. Участники экспедиции смогут заработать уникальные награды, включая детали для кастомизации подводного снаряжения и новый реактивный ранец для глубоководных погружений.

Обновление также включает новые предметы для декорации. Например, постеры Sea Chart, Bounty of the Sea и Gone Fishin’. Их можно будет разместить в своём рыбацком домике. Завершив экспедицию, игроки смогут получить эксклюзивное рыболовное снаряжение Lost Angler’s Rig и узнать историю потерянного рыбака.

Обновление Aquarius уже доступно для всех игроков No Man’s Sky. Оно обещает привнести в игру множество новых возможностей и увлекательных занятий. Это ещё один шаг Hello Games к созданию по-настоящему живого и разнообразного космического мира.