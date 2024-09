Генеральный директор Jyamma Games Джекки Греко заявил, что они не могут пройти процесс подачи и выпуска игры, поскольку Microsoft не отвечает им уже два месяца

Enotria: The Last Song отложили на неопределённый срок на Xbox: разработчики жалуются на игнорирование со стороны Microsoft. Разработчики из итальянской студии Jyamma Games объявили о неопределённой задержке выхода их нового проекта Enotria: The Last Song на платформе Xbox. Enotria: The Last Song, которую описывают как «летний Soulslike», должна была выйти на Xbox 19 сентября 2024 года. Но за несколько недель до запланированного релиза студия сообщила о проблемах с сертификацией игры на платформе Microsoft.

Генеральный директор Jyamma Games Джекки Греко заявил, что они не могут пройти процесс подачи и выпуска игры, поскольку Microsoft не отвечает им уже два месяца. Греко также отметил, что версия игры для Xbox Series X/S полностью готова, но из-за отсутствия поддержки со стороны Microsoft студия не может продолжить процесс выпуска.

Некоторые игроки предположили, что студию «оплатила Sony» за задержку релиза на Xbox, но Греко категорически опроверг эти слухи. Он подчеркнул, что основная проблема заключается в отсутствии коммуникации с Microsoft. Несмотря на задержку на Xbox, версии игры для PlayStation 5 и ПК будут выпущены в срок. Разработчики выразили сожаление по поводу задержки и поблагодарили сообщество за понимание и поддержку.