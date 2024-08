Дэррил Лонг, управляющий директор Ubisoft Toronto, недавно упомянул о ходе работы над ремейком Splinter Cell. Он сообщил, что разработка игры продолжается в «режиме стелса».

Дэррил Лонг, управляющий директор Ubisoft Toronto, недавно упомянул о ходе работы над ремейком Splinter Cell. Он сообщил, что разработка игры продолжается в «режиме стелса». Это очевидная шутка, отсылающая к собственному жанру серии.

Ubisoft Toronto — очень большая и занятая команда. Помимо работы над приключенческим экшеном Star Wars и XDefiant, она также недавно приступила к работе над Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Это может объяснить отсутствие информации о Splinter Cell.

Лонг подтвердил, что ремейк игры Сэма Фишера также находится в работе, пусть и в «скрытом режиме». Это означает, что Ubisoft не намерена разглашать информацию и подробности об игре, разработка которой ведётся в полной секретности, по крайней мере, пока.

Мы знаем о её существовании, потому что некоторое время назад Ubisoft официально объявила о том, что работает над Splinter Cell Remake. Но с тех пор никаких официальных материалов или конкретной информации выпущено не было. Это говорит о том, что проект всё ещё далёк от релиза. По этой причине он остаётся в стелс-режиме, «пока что», как отметил Лонг. Он предположил, что время Сэма Фишера может скоро прийти, чтобы вернуться на центральную сцену.

Пока же мы знаем, что Splinter Cell Remake будет «переписана и обновлена» для «современных геймеров».