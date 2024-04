Это обновление принесет с собой множество функций, знакомых владельцам консолей PlayStation, включая список друзей, трофеи, настройки и доступ к профилю PSN прямо на их персональных компьютерах.

Этот шаг является значительным прорывом в унификации игровых платформ и предоставляет игрокам на ПК возможность зарабатывать трофеи, ранее доступные только на консолях PlayStation. Первым тайтлом, который предложит эту функцию, станет "Ghost of Tsushima: Director's Cut". Эта версия игры не только предложит полный набор достижений, аналогичных тем, что доступны на консоли, но и обеспечит поддержку кроссплея с PlayStation 5 в сетевом режиме "Legend".



Разработчики "Ghost of Tsushima: Director's Cut" также раскрыли системные требования для оптимального игрового процесса. Для того чтобы играть в разрешении 4К при частоте 60 кадров в секунду, игрокам потребуется видеокарта GeForce RTX 4080.



Ожидается, что релиз "Ghost of Tsushima: Director's Cut" на платформе Steam состоится 16 мая, и это событие уже вызвало волну восторга среди фанатов.