Студия Toys for Bob, известная своими успешными ремейками таких хитов как Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot 4: It’s About Time, объявила о начале новой главы в своей истории. После перехода на удаленный формат работы из-за сокращений в Microsoft, студия теперь вступает в новую эру независимости.

Этот переход был встречен с энтузиазмом среди команды разработчиков, которые выразили радость по поводу возможности работать в более свободной и творческой среде, отличной от прежних ограничений, налагаемых Activision. Это изменение пришло вместе с новостью о том, что Microsoft приобрела права на популярные франшизы, включая Guitar Hero и Skylanders, что открывает перед студией новые возможности для разработки игр.

Мэтт Бути, представитель игрового подразделения Microsoft, подтвердил заключение соглашения с Toys for Bob о создании их первой игры как независимой студии. Хотя подробности проекта остаются в тайне, он намекнул, что игра будет держать верность традициям студии и её предыдущим работам, что обещает будущим проектам сохранить дух оригинальных игр.

Toys for Bob, основанная в 1989 году и ставшая известной благодаря игре Star Control, продолжает свою работу в игровой индустрии, в том числе и в сотрудничестве с Microsoft и ActiBlizz. Студия также вносит свой вклад в создание последних частей серии Call of Duty, включая Call of Duty: Modern Warfare 3, выпущенной в 2023 году.

Это сотрудничество между Toys for Bob и Xbox открывает новые горизонты для обеих компаний и предвещает интересные и захватывающие проекты в будущем, которые, без сомнения, будут встречены с восторгом поклонниками по всему миру.