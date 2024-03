Студия Rocksteady и Warner Bros. Games сегодня представили долгожданный трейлер первого сезона динамичного боевика "Suicide Squad: Kill The Justice League". Фанаты по всему миру с нетерпением ожидают старта нового сезона, который обещает ввести в игру множество увлекательных нововведений и уникального персонажа.

Студия Rocksteady и Warner Bros. Games сегодня представили долгожданный трейлер первого сезона динамичного боевика "Suicide Squad: Kill The Justice League". Фанаты по всему миру с нетерпением ожидают старта нового сезона, который обещает ввести в игру множество увлекательных нововведений и уникального персонажа.



Первый сезон, запланированный на 28 марта, представит игрокам не только улучшенный игровой процесс, но и новые захватывающие миссии. Однако самым значительным событием станет появление Джокера, знаменитого антагониста вселенной DC. Этот культовый персонаж прибудет из параллельного мира, где Отряд самоубийц потерпел поражение от зловещего Брейниака. Теперь, в нашем измерении, Джокер стремится взять реванш и внести хаос в уже и так неспокойный мир игры.



Играбельный Джокер будет обладать тремя различными боевыми стилями, позволяющими игрокам адаптироваться к разнообразным ситуациям на поле боя. Кроме того, его универсальный зонтик станет не только мощным оружием, но и средством передвижения, добавляя новые элементы стратегии и тактики в игру.



"Season of Joker: Episode One" также обогатит арсенал остальных героев новым снаряжением, "позаимствованным" у других злодеев вселенной DC. Игроки смогут воспользоваться уникальными предметами от таких персонажей, как Безумный Шляпник, Человек-в-горошек и Обратный Флэш. Это не только добавит разнообразия в игровой процесс, но и позволит игрокам по-новому взглянуть на привычных героев.



Кроме того, разработчики анонсировали множество дополнительных миссий, включая совершенно новый тип заданий — Combat Incursions, которые обещают стать настоящим испытанием для любителей экшена.

реклама