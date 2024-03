Hades — признанная многими критиками игра, которая уже завоевала сердца игроков на различных платформах, теперь доступна в полноценном порте для мобильных устройств Apple. Особенностью версии для iOS является новая система управления, разработанная специально для сенсорных экранов, с возможностью глубокой кастомизации. Тем не менее, игроки также могут использовать традиционные геймпады для управления.

Netflix объявил о запуске эксклюзивной версии игры Hades для пользователей iOS. Этот шаг стал очередным подтверждением стремления компании доминировать в сфере стриминговых сервисов, предлагая уникальный контент своим подписчикам.

Разработка мобильного порта заняла целый год и была осуществлена в сотрудничестве со студией Secret 6. Важно отметить, что, несмотря на поддержку облачных сохранений Apple, кросс-прогресс между версиями для ПК и Nintendo Switch не поддерживается. Кроме того, создатели игры заявили, что планов по выпуску версии для Android в ближайшее время нет.

Netflix продолжает радовать своих пользователей, включая в стандартную подписку целый ряд популярных игр без необходимости дополнительных вложений. Помимо Hades, подписчики могут наслаждаться мобильными версиями таких хитов, как GTA: The Trilogy — Definitive Edition, Dead Cells, Death’s Door, Spiritfarer и Into the Breach. Все эти игры доступны исключительно через мобильное приложение Netflix, что делает подписку на сервис еще более привлекательной для любителей игр.

Этот шаг Netflix может считаться стратегическим ходом в конкурентной борьбе за внимание аудитории, особенно учитывая растущую популярность мобильного гейминга. Предоставление эксклюзивного контента через собственную платформу позволяет компании укрепить свои позиции на рынке и предложить пользователям уникальный опыт, который они не найдут в других местах.