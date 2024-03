В мире видеоигр нечасто случаются события, способные изменить ландшафт индустрии, именно таким образом можно охарактеризовать недавнее соглашение между Sony Interactive Entertainment (SIE) и Microsoft

Глава SIE Джим Райан, который скоро покинет свой пост, провёл ряд интервью, в том числе с CNBC, где обсудил последствия слияния Microsoft и Activision Blizzard, а также будущее франшизы Call of Duty на платформах PlayStation.



Изначально, по словам Райана, в Sony были опасения относительно сделки, так как на кону стояла судьба одной из самых значимых игровых франшиз. Однако, после подписания десятилетнего соглашения о выпуске новых игр серии Call of Duty на консолях Sony, отношение к слиянию изменилось.



В ходе интервью Райан напомнил, что Sony ранее выражала несогласие с условиями Microsoft и активно выступала против сделки вместе с Федеральной торговой комиссией (ФТК). Однако, условия финального соглашения, по всей видимости, оказались более привлекательными, чем предложения, которые были сделаны ранее.



Соглашение между двумя гигантами игровой индустрии не только обеспечивает продолжение серии Call of Duty на платформах PlayStation, но и демонстрирует возможность сотрудничества между казалось бы конкурирующими компаниями во благо игроков.

реклама

Сделка по Call of Duty между Sony и Microsoft может стать примером для будущих партнёрств и стратегий, направленных на развитие игрового рынка и удовлетворение потребностей аудитории.