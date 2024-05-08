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Mirakl
Новая группа хакеров MorLock атакует российские компании с использованием программ-вымогателей
Группа хакеров MorLock использует корпоративные антивирусы для атак на российские компании, шифруя данные и требуя выкуп.

С начала 2024 года российский бизнес столкнулся с новой угрозой в лице хакерской группы MorLock. Эти киберпреступники используют корпоративные антивирусы для внедрения своего вредоносного ПО. После отключения антивирусного приложения, злоумышленники шифруют данные компаний и требуют выкуп.

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Особенностью MorLock является скорость проведения атак, которые занимают от 1 до 2 дней. Хакеры не крадут данные, а лишь шифруют их, что ускоряет процесс. Для связи с жертвами используется мессенджер Session.

Источники атак включают уязвимости в программном обеспечении, использование взломанных учетных записей партнеров пострадавших компаний и доступы, приобретенные на теневых рынках.

В апреле этого года MorLock оказалась в центре скандала на киберпреступном форуме за использование украденного программного обеспечения LockBit 3. Это нарушило неофициальное правило форума о недопустимости атак на российские цели. Хакеры были забанены, но продолжили свою деятельность.

#новости
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