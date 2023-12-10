На Black Hat Europe 2023 представлена атака "AutoSpill", которая использует уязвимость в Android для тайного перехвата учетных данных из парольных менеджеров на устройствах Android.

На конференции Black Hat Europe 2023 были представлены новые методы атак на парольные менеджеры для устройств Android. Исследователи из Международного института информационных технологий (IIIT) в Индии представили атаку под названием "AutoSpill", которая направлена на обход защиты и тайно перехватывает сохраненные данные в парольных менеджерах.

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В рамках атаки "AutoSpill" злоумышленные приложения используют уязвимость в процессе автоматического заполнения (Autofill) Android. Этот процесс отвечает за передачу имени пользователя и пароля из парольного менеджера в соответствующие поля ввода. Обычно вход в учетные записи в приложениях реализуется с использованием Android System WebView, что представляет собой модуль на базе движка Chrome. Этот модуль разработчики приложений могут настраивать под свои нужды, чтобы внутри своего приложения отображать веб-контент, включая поля ввода для входа.

Согласно BleepingComputer, исследователи продемонстрировали, что возможно извлекать автоматически внесенные данные различными парольными менеджерами при помощи специального вредоносного приложения, и при этом часто не требуется использование JavaScript. Уязвимость, позволяющая провести такую атаку, заключается в недостаточной защите Android, поскольку нет четких политик безопасности для обработки данных автозаполнения в процессах WebView. Это дает возможность вредоносному приложению получить доступ к введенным учетным данным, которые предполагается использовать только внутри WebView для входа.

Отметим важное различие с обычным фишингом: вредоносное приложение не показывает поддельную страницу входа. Вместо этого оно загружает легитимный диалог входа, например, в приложении онлайн-магазина, почтового клиента или облачного хранилища, но тем временем может перехватывать введенные парольным менеджером данные.

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Исследователи провели тестирование с использованием таких популярных парольных менеджеров, как 1Password, Dashlane, Enpass, LastPass, Keepass2Android и Keeper, а также встроенного в Android Google Smart Lock. В результате атаке удалось успешно извлечь учетные данные, за исключением случаев Dashlane и Google Smart Lock, которые оказались устойчивыми к извлечению данных без использования JavaScript. Учитывая популярность устройств Xiaomi Poco F1 с Android 10, Samsung Galaxy Tab S6 Lite с Android 11 и Samsung Galaxy A52 с Android 12, эти тесты оказались практически значимыми.