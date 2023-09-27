Google обновила информацию о критической уязвимости в библиотеке libwebp, указав, что проблема затрагивает не только браузер Chrome, но и тысячи других приложений и программных фреймворков

В ранее опубликованных документах компания Google сообщила о критической уязвимости, связанной с библиотекой libwebp, которая в основном была ассоциирована с браузером Chrome. Однако недавно была представлена обновленная информация, расширяющая масштаб проблемы. Теперь стало известно, что уязвимость затрагивает тысячи отдельных приложений и программных фреймворков, не ограничиваясь только Chrome.

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Библиотека libwebp была создана Google в 2010 году для рендеринга изображений в формате webp. Этот формат активно используется в различных приложениях, операционных системах и кодовых библиотеках. Уязвимость позволяет злоумышленникам выполнять вредоносный код при просмотре манипулированных webp-изображений.

Обнаруженная уязвимость получила идентификационный номер CVE-2023-5129. Ранее оценка серьезности уязвимости составляла 8,8 из 10, но после пересмотра информации оценка была повышена до максимальной - 10 из 10.

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Несмотря на раскрытие информации о проблеме, многие приложения, в том числе и Microsoft Teams, остаются незащищенными от данной уязвимости. Это вызывает опасения среди пользователей и разработчиков по всему миру. Компания Google настоятельно рекомендует разработчикам соответствующих программных продуктов как можно скорее устранить данную уязвимость, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных.