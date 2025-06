Он принес с собой множество исправлений и поддержку ряда игр.

Компания NVIDIA продолжает активно бороться с проблемами своего фирменного ПО. Она выпустила новый полноценный пакет драйверов GeForce Game Ready 576.80 с маркировкой WHQL, призванный исправить часть неполадок.

Если верить официальному списку изменений, новый драйвер исправляет баги, графические артефакты и проблемы со стабильностью в целом ряде игр. Разработчики устранили вылеты в симуляторе выживания Dune: Awakening, спортивном симуляторе EA Sports FC 25, ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33, симуляторе выживания Enshrouded, ролевом экшене Monster Hunter World, многопользовательском шутере Gray Zone Warfare, командном экшене Marvel Rivals, приключенческом боевике GTA V Enhanced, MMORPG Honor of Kings: World и гоночной аркаде Forza Horizon 5.

Также были исправлены графические баги и повреждения картинки в экшене Indiana Jones and The Great Circle, ролевой игре Dragons Dogma 2 и приключенческом слэшере Ghost of Tsushima Directors Cut. Однако это далеко не полный список изменений. Еще девелоперы устранили неполадки со слишком высоким шумом от системы охлаждения GeForce RTX 5090 FE в простое, исправили графические баги в Adobe Substance 3D Painter и сбои при запуске Twinmotion, а также избавились от кратковременных зеленых/красных вспышек при воспроизведении видео через браузер. Загрузить новый драйвер можно с официального сайта производителя или через фирменную утилиту NVIDIA App.