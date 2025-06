Творческий моддер создаёт уникальное дополнение по мотивам книги Сапковского. В ранней версии уже доступна глава Меньшее зло, позволяющая оценить будущий проект. Это приключенческий экшен, бережно передающий атмосферу литературного первоисточника.

