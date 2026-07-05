Разработчики выпустили масштабное бесплатное обновление для авиасимулятора, которое расширяет карту Америки

Microsoft и Asobo Studio выпустили обновление World Update 22 для Microsoft Flight Simulator 2024. Дополнение посвящено природным заповедникам и памятникам Соединенных Штатов. Пакет доступен бесплатно для всех владельцев игры на персональных компьютерах и консолях.

В обновлении появился дирижабль Goodyear Blimp, доступный для свободных полётов над картой США. Ландшафты более чем тридцати охраняемых зон тоже были переработаны. В список вошли национальные парки Брайс-Каньон, Долина Смерти, Гранд-Тетон, Зайон и многие другие заповедные зоны. Команда детально воссоздала местную растительность и рельеф местности.

Изображение: Microsoft

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В игру добавили известные достопримечательности вроде скалы Шипрок и Деликатной арки. Отдельное внимание уделили инфраструктуре для туристов. Игрокам представили точную копию аэропорта Джексон-Хоул со всеми служебными постройками.

Для знакомства с территорией разработчики подготовили серию специальных миссий. Игрокам предлагают пройти 3 экскурсии с виртуальным гидом и совершить 8 ознакомительных полётов над живописными уголками американских заповедников.