Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
В Microsoft Flight Simulator 2024 добавили бесплатный дирижабль и национальные парки США
Разработчики выпустили масштабное бесплатное обновление для авиасимулятора, которое расширяет карту Америки
реклама

Microsoft и Asobo Studio выпустили обновление World Update 22 для Microsoft Flight Simulator 2024. Дополнение посвящено природным заповедникам и памятникам Соединенных Штатов. Пакет доступен бесплатно для всех владельцев игры на персональных компьютерах и консолях.

В обновлении появился дирижабль Goodyear Blimp, доступный для свободных полётов над картой США. Ландшафты более чем тридцати охраняемых зон тоже были переработаны. В список вошли национальные парки Брайс-Каньон, Долина Смерти, Гранд-Тетон, Зайон и многие другие заповедные зоны. Команда детально воссоздала местную растительность и рельеф местности. 

                                                                    Изображение: Microsoft

реклама

В игру добавили известные достопримечательности вроде скалы Шипрок и Деликатной арки. Отдельное внимание уделили инфраструктуре для туристов. Игрокам представили точную копию аэропорта Джексон-Хоул со всеми служебными постройками.

Для знакомства с территорией разработчики подготовили серию специальных миссий. Игрокам предлагают пройти 3 экскурсии с виртуальным гидом и совершить 8 ознакомительных полётов над живописными уголками американских заповедников.

#microsoft #asobo studio #microsoft flight simulator 2024 #авиасимулятор
Источник: simulationdaily.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили строить шестиугольные деревянные многоэтажки для снижения теплопотерь
Фанаты PlayStation протестуют против цифрового будущего массовой отменой подписок PS Plus
В Чебоксарах впервые показали новые отечественные гидросамолёты «Орион», Л-65, Л-146М и Borey
Знаменитая кожаная куртка главы Nvidia Дженсена Хуанга выставлена на аукцион Sotheby's
Научно-фантастический боевик «Ущелье» вошел в число самых успешных проектов Apple TV+
iPhone 18 Pro Max может иметь аккумулятор ёмкостью больше по сравнению с Galaxy S27 Ultra
Продажи Cyberpunk 2077 достигли отметки в 40 миллионов копий
Casio представила премиальные часы A1000SP-7 с сапфировым стеклом в серии Vintage
500-сильный трактор BELARUS 5425 на следующей неделе посетит выставку в России
Компания Kioxia в опережение конкурентов выпустила образцы флэш-памяти нового поколения для ИИ
Энтузиаст охладил GPU RX 6600 до 5°C при помощи ледяной жидкости и добился заметного роста fps
Французский детективный триллер «Частная жизнь» с Джоди Фостер выйдет на Netflix
«Яндекс» предложит таксистам карту наличия бензина на заправках
Совладелец «Ростсельмаша» о кризисе сельхозмашиностроения: Китай в лидерах, Россия теряет отрасль
Художник превратил реальные Ferrari, Porsche и Mercedes в двухмерные карандашные эскизы без фотошопа
Инженер использовал двигатель Стирлинга XIX века для охлаждения процессора AMD Threadripper 3970X
Конструктор ПАО «Яковлев» назвал недостатки самолётов с интегрированным крылом и фюзеляжем
Инсайдер раскрыл характеристики двух новых 18-ядерных процессоров Intel Core Ultra 400 с кэшем bLLC
ПТ: Импортозамещённая электроника не пользуется спросом у российских компаний
Intel подтвердила повышение цен на процессоры Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus

Популярные статьи

12 требовательных игр с роскошной графикой, ради которых стоит купить GeForce RTX 5070
Апгрейд ПК — как драйверы AMD Radeon для Windows превращаются в преимущество на Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter