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Inthenews
Тактический ретро-шутер Space Grunts Chrono Shard вышел на ПК
Независимая студия Orangepixel выпустила проект Space Grunts Chrono Shard на ПК и объявила о подготовке версий для консолей. Официальный релиз состоялся 22-го июня 2026 года
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События игры разворачиваются в далёком будущем, где разумная слизь захватывает галактику через сеть гиперврат. Игрокам предстоит взять под управление бойцов элитного подразделения Space Grunts и отправиться на космические станции и лунные базы, оказавшиеся внутри временных аномалий.

Одной из главных особенностей проекта стала механика временной петли. В ходе прохождения предметы, ресурсы и изменения окружения сохраняются между попытками. Благодаря этому игрок может заранее подготавливать позиции, размещать оборудование и ловушки, а затем использовать результаты своих прошлых действий во время следующих забегов.

                                                                  Изображение: Orangepixel

                                                                      Изображение: Orangepixel

                                                                     Изображение: Orangepixel

                                                                  Изображение: Orangepixel

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Space Grunts Chrono Shard сочетает элементы пошаговой тактики и аркадного шутера. В игре предусмотрены процедурно генерируемые карты, система развития персонажа с несколькими ветками навыков, 9 специализаций, а также возможность создавать и улучшать оружие и снаряжение из найденных материалов.

Отдельное внимание разработчики уделили физике сражений. Игроки могут отбрасывать противников взрывными волнами в опасные зоны или использовать особенности окружения для получения преимущества в бою. Каждое прохождение формируется заново благодаря процедурной генерации локаций.

В ближайшее время игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. По данным разработчиков, подготовка консольных версий находится на финальном этапе. Владельцы приставок уже могут добавить проект в списки желаемого цифровых магазинов.

#orangepixel #space grunts chrono shard #тактический ретро-шутер
Источник: comicbuzz.com
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