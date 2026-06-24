Независимая студия Orangepixel выпустила проект Space Grunts Chrono Shard на ПК и объявила о подготовке версий для консолей. Официальный релиз состоялся 22-го июня 2026 года

События игры разворачиваются в далёком будущем, где разумная слизь захватывает галактику через сеть гиперврат. Игрокам предстоит взять под управление бойцов элитного подразделения Space Grunts и отправиться на космические станции и лунные базы, оказавшиеся внутри временных аномалий.

Одной из главных особенностей проекта стала механика временной петли. В ходе прохождения предметы, ресурсы и изменения окружения сохраняются между попытками. Благодаря этому игрок может заранее подготавливать позиции, размещать оборудование и ловушки, а затем использовать результаты своих прошлых действий во время следующих забегов.

Изображение: Orangepixel

Изображение: Orangepixel

Изображение: Orangepixel

Изображение: Orangepixel

реклама

Space Grunts Chrono Shard сочетает элементы пошаговой тактики и аркадного шутера. В игре предусмотрены процедурно генерируемые карты, система развития персонажа с несколькими ветками навыков, 9 специализаций, а также возможность создавать и улучшать оружие и снаряжение из найденных материалов.

Отдельное внимание разработчики уделили физике сражений. Игроки могут отбрасывать противников взрывными волнами в опасные зоны или использовать особенности окружения для получения преимущества в бою. Каждое прохождение формируется заново благодаря процедурной генерации локаций.

В ближайшее время игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. По данным разработчиков, подготовка консольных версий находится на финальном этапе. Владельцы приставок уже могут добавить проект в списки желаемого цифровых магазинов.