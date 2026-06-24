Разработчик и издатель MintRocket выпустил дополнение In the Jungle для игры Dave the Diver. Новый контент уже доступен владельцам персональных компьютеров и консолей

Главный персонаж проекта перебрался в новый пресноводный регион, где ему предстоит наладить работу заведения и изучить подводные тайны.

Сюжет отправляет дайвера Дэйва в дебри отдаленного региона. Пресноводное озеро скрывает под собой новую экосистему с ранее не встречавшимися видами рыб. Игрокам предстоит адаптироваться к изменившимся условиям погружений и выполнить новые задания. Вокруг водоема раскинулся густой лес с древними храмами и неисследованными территориями.

Изображение: MintRocket

Изображение: MintRocket

Изображение: MintRocket

Изображение: MintRocket

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Изменения коснулись и кулинарной составляющей проекта. Знакомый посетителям суши-бар полностью сменил концепцию. Шеф-повар Банчо открыл новое заведение Bancho Grill. В меню представлены блюда из пойманной пресноводной рыбы, приготовленные на открытом огне. Посетителями стали местные жители, с которыми герою предстоит выстроить отношения.

Жители деревни поначалу настороженно встречают незнакомца. Постепенно Дэйв сможет завоевать их доверие, помогая в повседневных делах и выполняя различные поручения. Исследование новой территории приведет героя к следам древней подводной цивилизации. Подводные глубины озера скрывают дополнительные локации, ресурсы и элементы истории региона.