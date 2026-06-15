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Inthenews
Игрокам Forza Horizon 6 рекомендуется установить новый патч из-за риска потери сохранений
Компания Playground Games расследует проблему с потерей прогресса в Forza Horizon 6
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Компания Playground Games подтвердила наличие технической неисправности в игре. Из-за сбоя у игроков могут пропадать сохранения или сбрасываться достигнутые результаты. Об этом сообщается на официальном сайте службы поддержки Xbox.

Служба поддержки советует пострадавшим игрокам немедленно обратиться за помощью через веб-сайт. Специалисты попробуют восстановить профиль пользователя и вернуть прогресс к одному из предыдущих сохранений. В компании подчёркивают, что заявку нужно отправлять в тот же день, когда возникла проблема.

                                                            Изображение: Xbox Game Studios

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На время рассмотрения заявки игрокам рекомендуется не начинать новые сессии и не создавать дополнительные сохранения. Игроки на Xbox также должны отключить функцию быстрого возобновления игры, следить за подключением к интернету при выходе из игры и дождаться синхронизации сохранений перед выключением устройства.

Xbox уже выпустил патч для ПК и Steam. Игроки должны обновить игру до версии 37.114.10001.0 или выше. На консолях Xbox также вышло системное обновление. Часть пользователей получит его автоматически, остальным советуют загрузить обновление вручную.

Несмотря на обновление, некоторые пользователи продолжают сообщать о потере данных, и Playground Games продолжает расследование инцидента.

#playground games #forza horizon 6 #версии 37.114.10001.0
Источник: eurogamer.net
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