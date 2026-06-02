Игра вдохновлена классическими градостроительными симуляторами прошлого. Разработчики делают ставку на взаимодействие с семью олимпийскими божествами. Успех города напрямую зависит от их расположения. Для получения благословения игрокам предстоит строить определенные здания и совершать поступки, угодные богам.
Изображение: Dotemu
В награду жители смогут рассчитывать на защиту и помощь особых героев. Если же разгневать божество, его гнев обрушится на городские постройки и население.
По словам команды проекта в игре будут использованы и доработаны некоторые решения из предыдущей работы студии Pharaoh A New Era. Появятся дополнительные механики, расширяющие возможности управления городом и повышающие глубину стратегии.
Разработчики обещают современный интерфейс, систему динамического освещения и несколько вариантов прохождения. Пользователи смогут свободно заниматься строительством в режиме песочницы или проходить подготовленные сценарии с набором отдельных испытаний и миссий.