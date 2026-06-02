Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Normal Golf Game: абсурдный гольф-симулятор с непредсказуемым управлением вышел в демо на Steam
Дизайнер популярных мобильных хитов Fruit Ninja и Jetpack Joyride Люк Маскат (Luke Muscat) выпустил демоверсию Normal Golf Game — необычного симулятора гольфа без привычных подсказок и систем помощи
реклама

Новая игра делает каждый удар испытанием на точность и координацию. В полной версии игрокам предстоит пройти 18 лунок в абсурдной версии гольфа, где результат зависит от выбора направления удара и способности справляться с намеренно сложным управлением.

                                                                Изображение: Luke Muscat

События демоверсии начинаются с прибытия игрока в местный гольф-клуб, где он сталкивается с неожиданно высокой стоимостью участия и обнаруживает, что его автомобиль был эвакуирован. После чего начинается знакомство с полем и его необычными механиками.                                       

                                                                 Изображение: Luke Muscat

                                                                     Изображение: Luke Muscat

                                                                   Изображение: Luke Muscat

реклама

В отличие от традиционных симуляторов гольфа, в игре отсутствуют измерители силы удара, карты лунок и компасы. Для выполнения удара необходимо использовать резкое движение мышью или контроллером. При этом положение клюшки зависит сразу от нескольких элементов управления, а сама она постоянно смещается и меняет направление.

Разработчики сделали ставку на комичные ситуации и непредсказуемость. Во время прохождения игрокам предстоит отправлять мячи не только в стандартные лунки, но и в различные необычные объекты.

Визуально проект выполнен в низкополигональном стиле и содержит отсылки к классическим компьютерным симуляторам гольфа прошлых десятилетий. 

Дата выхода полной версии Normal Golf Game ещё не объявлена.

#luke muscat #normal golf game: #гольф-симулятор
Источник: kotaku.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter