Дизайнер популярных мобильных хитов Fruit Ninja и Jetpack Joyride Люк Маскат (Luke Muscat) выпустил демоверсию Normal Golf Game — необычного симулятора гольфа без привычных подсказок и систем помощи

Новая игра делает каждый удар испытанием на точность и координацию. В полной версии игрокам предстоит пройти 18 лунок в абсурдной версии гольфа, где результат зависит от выбора направления удара и способности справляться с намеренно сложным управлением.

События демоверсии начинаются с прибытия игрока в местный гольф-клуб, где он сталкивается с неожиданно высокой стоимостью участия и обнаруживает, что его автомобиль был эвакуирован. После чего начинается знакомство с полем и его необычными механиками.

В отличие от традиционных симуляторов гольфа, в игре отсутствуют измерители силы удара, карты лунок и компасы. Для выполнения удара необходимо использовать резкое движение мышью или контроллером. При этом положение клюшки зависит сразу от нескольких элементов управления, а сама она постоянно смещается и меняет направление.

Разработчики сделали ставку на комичные ситуации и непредсказуемость. Во время прохождения игрокам предстоит отправлять мячи не только в стандартные лунки, но и в различные необычные объекты.

Визуально проект выполнен в низкополигональном стиле и содержит отсылки к классическим компьютерным симуляторам гольфа прошлых десятилетий.

Дата выхода полной версии Normal Golf Game ещё не объявлена.