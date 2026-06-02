Новая игра делает каждый удар испытанием на точность и координацию. В полной версии игрокам предстоит пройти 18 лунок в абсурдной версии гольфа, где результат зависит от выбора направления удара и способности справляться с намеренно сложным управлением.
Изображение: Luke Muscat
События демоверсии начинаются с прибытия игрока в местный гольф-клуб, где он сталкивается с неожиданно высокой стоимостью участия и обнаруживает, что его автомобиль был эвакуирован. После чего начинается знакомство с полем и его необычными механиками.
В отличие от традиционных симуляторов гольфа, в игре отсутствуют измерители силы удара, карты лунок и компасы. Для выполнения удара необходимо использовать резкое движение мышью или контроллером. При этом положение клюшки зависит сразу от нескольких элементов управления, а сама она постоянно смещается и меняет направление.
Разработчики сделали ставку на комичные ситуации и непредсказуемость. Во время прохождения игрокам предстоит отправлять мячи не только в стандартные лунки, но и в различные необычные объекты.
Визуально проект выполнен в низкополигональном стиле и содержит отсылки к классическим компьютерным симуляторам гольфа прошлых десятилетий.
Дата выхода полной версии Normal Golf Game ещё не объявлена.