Запуск состоится 2 июня в 14:00 по восточному времени. Выход в Steam откроет игру для тысяч фанатов, годами следивших за разработкой

Перед запуском City State Entertainment проведёт тестирование. Игроки смогут войти в проект в выходные дни, чтобы протестировать игру перед официальным релизом.

Для блогеров и стримеров есть важное изменение. Соглашение о неразглашении (NDA), которое действовало всё время разработки, прекращает действие в момент выхода игры в Steam. Теперь игроки могут свободно делиться любыми видео и кадрами геймплея.

Для тех, кто уже купил игру или поддержал проект, ничего делать не нужно. Аккаунты сохранят доступ к игре через лаунчер без дополнительной платы. Ключи для третьей бета-версии остаются действительными. Их активируют в магазине Camelot Unchained, а не в Steam. Это позволит участникам приглашать друзей опробовать игру перед покупкой.

Новые сборки будут выходить каждые две недели. Крупные обновления планируются ежемесячно. City State также обновила дорожную карту на весну. В майском обзоре разработки подробно расписаны планы на будущее.