Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
MMORPG Camelot Unchained выйдет в ранний доступ Steam после 13 лет разработки
Запуск состоится 2 июня в 14:00 по восточному времени. Выход в Steam откроет игру для тысяч фанатов, годами следивших за разработкой
реклама

Перед запуском City State Entertainment проведёт тестирование. Игроки смогут войти в проект в выходные дни, чтобы протестировать игру перед официальным релизом.

Для блогеров и стримеров есть важное изменение. Соглашение о неразглашении (NDA), которое действовало всё время разработки, прекращает действие в момент выхода игры в Steam. Теперь игроки могут свободно делиться любыми видео и кадрами геймплея.

                                                         Изображение: City State Entertainment

реклама

Для тех, кто уже купил игру или поддержал проект, ничего делать не нужно. Аккаунты сохранят доступ к игре через лаунчер без дополнительной платы. Ключи для третьей бета-версии остаются действительными. Их активируют в магазине Camelot Unchained, а не в Steam. Это позволит участникам приглашать друзей опробовать игру перед покупкой.

Новые сборки будут выходить каждые две недели. Крупные обновления планируются ежемесячно. City State также обновила дорожную карту на весну. В майском обзоре разработки подробно расписаны планы на будущее.

#steam #mmorpg #camelot unchained #city state entertainment
Источник: mmorpg.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
В Сети появилась информация о начале сборки в Калининграде новых модификаций кроссоверов BMW
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
На КнААЗе им. Ю.А. Гагарина стартовало строительство нового корпуса для отработки самолётных систем
Авиационный специалист указал на потенциальные инженерные недостатки ЛМС-901 «Байкал»
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах
Билл Гейтс с дробовиком в странном рекламном ролике Doom для продвижения Windows 95 появился в сети
Таганрогский авиазавод готовит производство Бе-200 с двигателями ПД-8
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Лётчик-испытатель Мутовин: российский МС-21 обошёл китайский аналог по глубине импортозамещения
Аналитик усомнился в успехе «Новой эры ПК» на базе Nvidia N1X и N1
Компания AMD вывела на глобальный рынок видеокарту Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ видеопамяти GDDR6

Популярные статьи

PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры
Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Рассматриваю проблемы проекта Installer-SH в разделе Issues на платформе GitHub
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter