Inthenews
Детективный триллер «Самурай и заключённый» получил 91% на Rotten Tomatoes после премьеры в Каннах
Мистический триллер режиссера Киёси Куросавы (Kiyoshi Kurosawa) «Самурай и заключенный» (The Samurai and the Prisoner) стал одним из самых высокооценённых фильмов Каннского кинофестиваля 2026 года. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина набрала 91% положительных рецензий от критиков после премьеры
Фильм снят по роману японского писателя Хонобу Ёнедзавы (Honobu Yonezawa). Действие разворачивается в эпоху Сэнгоку, когда лорд Мурашигэ Араки оказывается в осаде в собственном замке перед армией Нобунаги Оды. Внутри крепости начинаются загадочные убийства, и герою предстоит найти предателя до падения замка. 

Западные критики сразу заметили фильм. RogerEbert.com поставил ленте максимальную оценку 4 из 4, назвав её сочетанием произведений Агаты Кристи, Уильяма Шекспира и классических самурайских историй. Обозреватели отметили напряжённую атмосферу и актёрскую игру.

Variety охарактеризовало картину как элегантную историческую драму в духе сериала «Сёгун» (Shōgun). Авторы рецензии обратили внимание на масштаб постановки и литературную основу. TheWrap отдельно выделил операторскую работу и визуальный стиль Куросавы, подчеркнув внимание к деталям в сценах сражений и диалогов.

Издание Little White Lies отметило, что фильм продолжает традицию японских экранизаций детективной литературы. South China Morning Post присудило картине 4 балла из 5, похвалив продуманный сюжет и художественное оформление.

Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 31 июля 2026 года 

#киёси куросавы #мистический триллер #самурай и заключенный
Источник: movieweb.com
