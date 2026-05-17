Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Продажи Subnautica 2 превысили 2 млн экземпляров спустя 12 часов после запуска раннего доступа
Студия Unknown Worlds сообщила о высоких стартовых показателях игры. Приключенческая игра‑выживалка разошлась тиражом более двух миллионов копий за полдня

Игра быстро заняла высокие строчки рейтингов цифровых сервисов, а на Steam поднялась в топ‑5 по числу активных пользователей. Пиковый онлайн на платформах Steam, Epic Games Store и Xbox превысил 651 000 человек, при этом только в Steam одновременно находились более 467 000 игроков.

Разработчики отметили, что показатели новой части значительно превзошли результаты первой Subnautica, выпущенной в 2018 году. Максимальный онлайн оригинальной игры оказался примерно в 9 раз ниже.

                                                                  Изображение: Unknown Worlds

После запуска пользователи оставили большое количество положительных отзывов, в Steam игра получила рейтинг «Очень позитивный». Около 92% рецензий оказались положительными. Игроки чаще всего выделяли подводный мир, графику на Unreal Engine 5, систему выживания и совместный режим для четырёх человек.

Высокий интерес к проекту зафиксировали и стриминговые платформы. На Twitch число одновременных зрителей трансляций Subnautica 2 превысило 413 000. На YouTube Live максимальный показатель составил более 109 000 зрителей.

#subnautica 2 #unknown worlds
Источник: gamesbeat.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два космических аппарата впервые одновременно сняли обе стороны межзвездной кометы 3I/ATLAS
КАМАЗ на KazanForum‑2026 показал новую технику на платформе К5 и подписал новые контракты
ASUS представила юбилейную материнскую плату ROG Crosshair 2006
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
Владелец биткоин-кошелька восстановил утраченный пароль при помощи Claude и 3,5 трлн комбинаций
Xiaomi представит 28 мая смартфоны Xiaomi 17T и 17T Pro с камерами Leica и батареей 7000 мАч
Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
В Сети появились фотографии седана Volga C50 на улицах Нижнего Новгорода
Археологи нашли в Румынии останки элитного аварского воина возрастом 1400 лет и его коня
Subnautica 2 протестирована на ПК с Core i7-14700F и RTX 5070 в трёх разрешениях
ASUS представила комплект оперативной памяти DDR5-6000 CL26 под брендом ROG
Ученые нашли новые признаки древнего океана на Марсе
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Учётная запись Google больше не предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища по умолчанию
Куба на грани энергетического коллапса: топливо закончилось – власти готовы принять помощь США
Создана жидкая «перезаряжаемая солнечная батарея» для хранения энергии годами
С цены $1,48 млн начнут торги за новый Aston Martin Valhalla в меняющей оттенок на солнце окраске
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
В Китае представили фотонный квантовый компьютер Jiuzhang 4.0
Блокировка VPN привела к потере маркетплейсами каждого десятого покупателя в России

Популярные статьи

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter