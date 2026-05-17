Студия Unknown Worlds сообщила о высоких стартовых показателях игры. Приключенческая игра‑выживалка разошлась тиражом более двух миллионов копий за полдня

Игра быстро заняла высокие строчки рейтингов цифровых сервисов, а на Steam поднялась в топ‑5 по числу активных пользователей. Пиковый онлайн на платформах Steam, Epic Games Store и Xbox превысил 651 000 человек, при этом только в Steam одновременно находились более 467 000 игроков.

Разработчики отметили, что показатели новой части значительно превзошли результаты первой Subnautica, выпущенной в 2018 году. Максимальный онлайн оригинальной игры оказался примерно в 9 раз ниже.

После запуска пользователи оставили большое количество положительных отзывов, в Steam игра получила рейтинг «Очень позитивный». Около 92% рецензий оказались положительными. Игроки чаще всего выделяли подводный мир, графику на Unreal Engine 5, систему выживания и совместный режим для четырёх человек.

Высокий интерес к проекту зафиксировали и стриминговые платформы. На Twitch число одновременных зрителей трансляций Subnautica 2 превысило 413 000. На YouTube Live максимальный показатель составил более 109 000 зрителей.