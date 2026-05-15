Inthenews
Devolver Digital и Croteam показали трейлер финальной части The Talos Principle 3
Компании Devolver Digital и Croteam объявили о разработке The Talos Principle 3 для ПК и PlayStation 5. Новая игра завершит трилогию, начавшуюся более десяти лет назад после выхода первой части

Анонс сопровождался трейлером, в котором показали новые игровые зоны, необычную архитектуру и систему головоломок от первого лица. Разработчики сохранили стиль серии, сочетающий исследование мира с философским повествованием.

События игры развернутся в таинственных мирах, где реальность и законы физики искажаются. По сюжету герой оказывается в пространстве, которое нарушает привычный порядок вещей. Игрокам предстоит путешествовать по разным мирам с заброшенными исследовательскими станциями, древними храмами и сложными испытаниями. По мере прохождения пользователи будут узнавать больше о природе этого мира и идеях, стоящих за его созданием.

                                                                    Изображение: Croteam

Разработчики отмечают, что для одних героев происходящее может выглядеть как подобие рая, а для других — как место суда и испытаний.

                                                                    Изображение: Croteam

                                                                   Изображение: Croteam

Первая часть The Talos Principle вышла в 2014 году и получила известность благодаря сочетанию головоломок и философских тем. Продолжение The Talos Principle 2 выпустили в 2023 году, а в 2025 году серия получила обновлённую версию под названием The Talos Principle: Reawakened.

The Talos Principle 3 планируют выпустить в 2027 году, точная дата выхода пока не раскрывается.

#devolver digital #croteam #the talos principle 3
Источник: monstervine.com
