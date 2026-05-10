Inthenews
Лучший момент Сони Блейд в «Mortal Kombat II» появился в фильме в последнюю минуту
Актриса Джессика Макнами (Jessica McNamee) рассказала, что культовая фраза «Fight!» была добавлена в сценарий прямо на съёмочной площадке по настоянию продюсера Тодда Гарнера (Todd Garner)

Знаменитый возглас «Fight!», ставший визитной карточкой вселенной Mortal Kombat благодаря песне «Techno Syndrome» группы The Immortals, прозвучал в новом фильме в решающий момент. Её произнесла Соня Блейд в исполнении Джессики Макнами. Сцена происходит во время кульминационной битвы между Китаной (Аделин Рудольф) и Шао Каном (Мартин Форд). Соня выкрикивает команду, освобождая Китану из плена и позволяя ей перейти на сторону Земного царства.

                                                           Изображение: Warner Bros. Pictures

Как рассказала Макнами в интервью SlashFilm, фраза появилась в сценарии в последний момент. Продюсер Тодд Гарнер подошёл к актрисе прямо на площадке и попросил её произнести «Fight!». Актриса с радостью согласилась, назвав это решение судьбоносным. По её словам, без этой детали фильм лишился бы важного эмоционального акцента.

                                                                  Изображение: Warner Bros. Pictures

Исполнитель роли Лю Канга Луди Лин (Ludi Lin), комментируя сцену с возгласом Сони, признался, что у него побежали мурашки по коже. Для фанатов франшизы этот момент стал настоящим подарком, отсылающим к культовой музыкальной теме и атмосфере оригинальных игр.

Фильм «Смертельная битва 2» уже идёт в кинотеатрах по всему миру.

#соня блейд #fight! #mortal kombat ii
Источник: slashfilm.com
