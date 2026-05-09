В Halo Infinite появился новый режим Firefight Gauntlet, который добавляет масштабируемую сложность, бои с боссами и систему улучшений между раундами

Обновление стало неожиданностью для игроков, поскольку осенью 2025 года Halo Studios сообщала о завершении крупных обновлений проекта. Новый режим представляет переработанную версию классического Firefight, где игрокам предстоит пройти пять арен с волнами противников и боссами, при этом каждая следующая стадия усложняется и постепенно заполняется новыми врагами.

Авторы назвали Firefight Gauntlet одним из самых жёстких испытаний в Halo Infinite. Режим получил автоматическую настройку сложности, персональные апгрейды и задания на уничтожение целей, а в зоне снабжения (Supply Zone) между волнами игроки прокачивают скорость, защиту, регенерацию и урон оружия.

Изображение: Halo Studios

Сражения проходят на пяти картах с общей зоной снабжения, где игроки получают боеприпасы, новое вооружение и дополнительные бонусы перед следующей атакой. Для победы команде необходимо уничтожать боссов на каждой арене, чтобы остановить поток подкреплений и продвинуться дальше.

В Halo Studios ранее заявляли, что поддержка крупных обновлений для игры завершена. На фоне этого выход нового режима спустя полгода после заявления вызвал обсуждение среди поклонников серии.