По данным издания Hollywood Reporter, BBC раскрыла актёрский состав сериала «Гамбургские дни» (Hamburg Days) о становлении группы The Beatles в начале 1960‑х, когда музыканты выступали в клубах Германии

Шестисерийный проект расскажет о первых годах творчества будущих легенд из Ливерпуля. Сюжет сосредоточен на периоде, когда музыканты выступали в ночных заведениях гамбургского квартала красных фонарей и формировали собственный стиль.

Роли участников коллектива исполнят молодые британские актеры. Джона Леннона сыграет Рис Мэннион (Rhys Mannion), образ Пола Маккартни воплотит Эллис Мерфи (Ellis Murphy), а Джорджа Харрисона сыграет Харви Бретт (Harvey Brett). В роли басиста Стюарта Сатклиффа (Stu Sutcliffe) появится Луи Ландау (Louis Landau).

Съёмки проходят в Германии и Великобритании, главным образом в Гамбурге и Ливерпуле. Основой для истории стала автобиография художника и музыканта Клауса Формана, который был близким другом группы в ранний период её существования.

Производством занимаются W&B Television и Turbine Studios при поддержке AGC Television и немецких вещателей. Выход сериала совпал по времени с подготовкой масштабного проекта Sony Pictures «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», который включает четыре отдельных фильма о каждом участнике The Beatles.