Картина получит рабочее название Untitled Planet of the Apes Movie

Студия 20th Century Studios приступила к работе над новой картиной по мотивам франшизы «Планета обезьян» (Planet of the Apes). Режиссёром проекта станет Мэтт Шакман (Matt Shakman).

Съёмочная группа сохраняет в тайне детали сюжета. Известно только, картина расскажет о мире, где господствуют обезьяны. По предварительной информации, лента не станет продолжением картины «Царство планеты обезьян», вышедшей в 2024 году. Это будет оригинальная история, над которой работают Шакман и Фридман.

Франшиза «Планета обезьян» остаётся одной из самых успешных для 20th Century Studios. Общие сборы всех картин превысили 1,7 миллиарда долларов по всему миру. Первый фильм вышел в 1968 году на студии 20th Century Fox и получил специальную награду Американской киноакадемии за визуальные эффекты. Позже появились четыре сиквела и два телесериала. В 2001 году Тим Бёртон снял ремейк, а в 2011 году стартовала новая трилогия с «Восстанием планеты обезьян». Последняя на сегодня часть — «Новое царство» — собрала в прокате около 397 миллионов долларов.