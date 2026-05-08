Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Мэтт Шакман снимет новый фильм франшизы «Планета обезьян» для 20th Century Studios
Картина получит рабочее название Untitled Planet of the Apes Movie

Студия 20th Century Studios приступила к работе над новой картиной по мотивам франшизы «Планета обезьян» (Planet of the Apes). Режиссёром проекта станет Мэтт Шакман (Matt Shakman). 

                                                             Изображение: 20th Century Studios

Съёмочная группа сохраняет в тайне детали сюжета. Известно только, картина расскажет о мире, где господствуют обезьяны. По предварительной информации, лента не станет продолжением картины «Царство планеты обезьян», вышедшей в 2024 году. Это будет оригинальная история, над которой работают Шакман и Фридман.

Франшиза «Планета обезьян» остаётся одной из самых успешных для 20th Century Studios. Общие сборы всех картин превысили 1,7 миллиарда долларов по всему миру. Первый фильм вышел в 1968 году на студии 20th Century Fox и получил специальную награду Американской киноакадемии за визуальные эффекты. Позже появились четыре сиквела и два телесериала. В 2001 году Тим Бёртон снял ремейк, а в 2011 году стартовала новая трилогия с «Восстанием планеты обезьян». Последняя на сегодня часть — «Новое царство» — собрала в прокате около 397 миллионов долларов.

#20th century studios #планета обезьян
Источник: yahoo.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Петербурге впервые представили визуализацию двух небоскребов
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
Civilization VII через две недели получит возвращающее игру к истокам серии обновление
Введение платы за иностранный трафик в России не даст результата
Тихий самолёт X-59 практически преодолел сверхзвуковой барьер
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Энтузиаст протестировал Steam Machine от Zotac в паре с новым Steam Controller в ряде игр
Создано устройство для связи без интернета и без сотовых сетей на расстоянии до нескольких миль
Энтузиаст из Санкт-Петербурга превратил Lada Vesta в полноприводный гибрид
В Норвегии под упавшим деревом случайно нашли золотую деталь ножен элитного меча VI века
В России сертифицирован новый кроссовер Volga K40
ИТ-эксперт: возможности сервисов VPN сделают бессмысленной плату за зарубежный трафик
Названы причины, почему российский мессенджер МАКС вряд ли покорит зарубежные рынки
40% российских пользователей интернета работают с VPN
Hardware Unboxed: трассировка лучей от NVIDIA — сомнительная технология по высокой цене
Россиян предупредили об опасности найденных на улице USB‑накопителей
Apple укрепила лидерство по выручке на рынке смартфонов в 2026 году
Новый Tandem OLED от LG потребляет на 18% меньше энергии и служит вдвое дольше
Требования к владельцам каналов в Telegram и WhatsApp* 7 мая станут более строгими

Популярные статьи

«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Спасаем старый HDD от порчи
Рассуждения по поводу профессиональных игровых критиков на фоне игры «REPLACED»
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Топ-10 релизов игр в мае 2026: от LEGO Batman до шпионских RPG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter