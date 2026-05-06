Inthenews
Disney+ и Hulu анонсировали дату выхода 15 сезона популярного мультсериала «Король холма»
Премьера состоится 20 июля 2026 года

Стриминговый сервис Hulu сообщил о возвращении мультсериала «Король холма» (King of the Hill). Новые серии станут доступны в июле этого года, все десять эпизодов нового сезона станут доступны зрителям на платформе одновременно. 

                                                                        Изображение: Hulu

Вместе с анонсом даты был опубликован постер с главными героями. В официальном описании сюжета говорится, что Хэнк и Пегги пытаются приспособиться к жизни на пенсии на Rainey Street. Им предстоит удерживать соседей от эксцентричных поступков. Бобби тем временем стремится восстановить старые дружеские связи и справляется с трудностями в бизнесе. 

                                                                        Изображение: Hulu

По данным Nielsen, за первую неделю 14 сезон собрал более 1,21 миллиарда минут просмотра. Оценки критиков на Rotten Tomatoes составили 98%. Зрительский рейтинг на Popcornmeter достиг 90%. Такой успех побудил Hulu продлить сериал на 16-й и 17-й сезоны. 

В новом сезоне к своим ролям вернутся создатель Майк Джадж и актёры Кэти Наджими, Стивен Рут, Лорен Том, Тоби Хасс и Памела Адлон. Не будет Джонни Хардвика и Джонатана Джосса, исполнителей ролей Дейла Гриббла и Джона Редкорна. Оба актёра скончались в 2023 и 2025 годах. 

#мультсериал #hulu #король холма
Источник: yahoo.com
