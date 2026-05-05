Inthenews
По данным инсайдера ремейки Halo 2 и Halo 3 находятся в разработке
Ссылаясь на информацию от нескольких источников, инсайдер Rebs Gaming сообщил, что Microsoft приступила к разработке ремейков Halo 2 и Halo 3

По словам Rebs Gaming, ремейки Halo 2 и Halo 3 находятся в стадии активной разработки. Дополнительное подтверждение поступило в конце недели, когда ещё два независимых источника сообщили, что студия действительно занимается обновлением этих классических частей серии.

По имеющимся данным, проекты находятся на ранней стадии производства. Тем не менее работа ведётся сразу по нескольким направлениям, потенциально охватывая всю трилогию. Как отмечает Rebs Gaming, один из источников предоставил доказательства того, что студия намерена выпустить эти ремейки в любом случае, невзирая на коммерческий успех или возможный провал других текущих проектов франшизы. 

                                                                    Изображение: Microsoft

Также сообщается, что в одном из проектов появятся элементы, отсылающие к более поздним частям серии. Дизайн противников и арсенала, включая плазменную винтовку Brute и Spiker, вдохновлён концепт-артами Halo: Reach. При этом инсайдер уточняет, что часть этих данных носит предварительный характер и ожидает официального подтверждения.

Инсайдер добавил, что ознакомился с неопубликованными видеоматериалами, однако отметил, что обсуждать детали преждевременно из-за ранней стадии производства. Параллельно, по его данным, ведётся работа над новым сетевым проектом и следующей основной игрой серии, что указывает на масштабное расширение планов по развитию всей франшизы.

#microsoft #halo 2 #halo 3 #rebs gaming
Источник: eurogamer.net
