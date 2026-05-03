Inthenews
Исходный код игры Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty появился в открытом доступе
Файлы, опубликованные на форуме 4chan, содержат необработанный исходный код для всех версий HD-переиздания вплоть до PS Vita. Общий объём данных составил более 28 гигабайт, включая вырезанные сцены, альтернативные текстуры и звуковые записи

Дата утечки 30 апреля 2026 года совпала с важной датой в сюжете игры. Именно 30 апреля Рейден воссоединяется с Роуз, это годовщина их первой встречи. В сообществе фанатов Metal Gear эта дата имеет особое значение. 

                                                                Изображение: Bluepoint Games

Код был взят из HD-версии игры, над которой работала студия Bluepoint Games. В марте текущего года Sony закрыла эту команду, известную по ремейку Demon's Souls и HD-версиям Metal Gear Solid 2 и 3. Хотя утечка произошла уже после закрытия, некоторые пользователи предполагают, что слив мог произойти по неосторожности при утилизации оборудования, из-за проблем с хранением архивов или из-за действий бывшего сотрудника.

Фанаты уже обсуждают возможности для моддеров. В списках пожеланий фигурируют новые ракурсы камеры, поддержка VR, трассировка лучей, кооперативный режим и восстановление вырезанных сцен. Пока неясно, возможно ли последнее в полной мере, поскольку код принадлежит более поздней HD-версии 2011 года, а не оригинальному релизу 2001 года. При этом в коде обнаружен фрагмент доцензурной версии финала с Arsenal Gear, который был изменен после 11 сентября.

Утечка исходного кода крупных игр становится всё более частым явлением. Ранее в сеть просачивались коды Far Cry в 2023 году и GTA 5 в 2022 году. При этом некоторые студии добровольно открывают исходники. Valve выложила полный код Team Fortress 2, а классические части Command & Conquer также были переданы сообществу.

Источник: eurogamer.net
