Inthenews
Релиз мрачной вампирской RPG The Blood of Dawnwalker состоится 3 сентября 2026 года
Разработчики из студии Rebel Wolves представили подробности геймплея своей новой вампирской RPG «Кровь Рассветного странника», действие которой происходит в средневековой Европе. Команда завершает работу над проектом и рассказала о ключевых механиках игры

Сюжет переносит игроков в мрачную атмосферу Карпатских гор XIV века. Главный герой Коэн сталкивается с последствиями вампирского проклятия. Его семья похищена, а он получает ограниченное время на выполнение миссии в виде 30 игровых дней и ночей. Каждое действие влияет на таймер, включая изучение навыков и выполнение побочных заданий. 

                                                                     Источник: Rebel Wolves 

Авторы подчёркивают, что система времени создана так, чтобы игрок ощущал важность каждого события. Игроки могут продолжать прохождение даже после истечения срока, принимая последствия своих решений. Игра предлагает свободу выбора стиля прохождения. Можно действовать скрытно и исследовать мир или вступать в прямые столкновения с сильными противниками. 

                                                                            Источник: Rebel Wolves 

                                                                      Источник: Rebel Wolves 


Боевая система предлагает гибкую настройку под любой уровень подготовки игрока. Можно развивать навыки в ветках фехтования, магии или вампирских способностей. Вампирские умения развиваются, поглощая кровь других существ. Решения в диалогах и квестах меняют окружение и судьбы второстепенных персонажей. Прохождение сюжетной кампании занимает до 70 часов. 


Над проектом работают многие бывшие сотрудники, создававшие «Ведьмака 3: Дикая Охота». Режиссёром игры выступает Конрад Томашкевич, который ранее был режиссёром знаменитой RPG.

#rpg #rebel wolves #the blood of dawnwalker
Источник: blog.playstation.com
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
MOREFINE открыла предзаказ на компактную док-станцию с RTX 5060 Ti и портами Thunderbolt 5 и OCuLink
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
