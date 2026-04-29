Разработчики из студии Rebel Wolves представили подробности геймплея своей новой вампирской RPG «Кровь Рассветного странника», действие которой происходит в средневековой Европе. Команда завершает работу над проектом и рассказала о ключевых механиках игры

Сюжет переносит игроков в мрачную атмосферу Карпатских гор XIV века. Главный герой Коэн сталкивается с последствиями вампирского проклятия. Его семья похищена, а он получает ограниченное время на выполнение миссии в виде 30 игровых дней и ночей. Каждое действие влияет на таймер, включая изучение навыков и выполнение побочных заданий.

Источник: Rebel Wolves

Авторы подчёркивают, что система времени создана так, чтобы игрок ощущал важность каждого события. Игроки могут продолжать прохождение даже после истечения срока, принимая последствия своих решений. Игра предлагает свободу выбора стиля прохождения. Можно действовать скрытно и исследовать мир или вступать в прямые столкновения с сильными противниками.

Боевая система предлагает гибкую настройку под любой уровень подготовки игрока. Можно развивать навыки в ветках фехтования, магии или вампирских способностей. Вампирские умения развиваются, поглощая кровь других существ. Решения в диалогах и квестах меняют окружение и судьбы второстепенных персонажей. Прохождение сюжетной кампании занимает до 70 часов.





Над проектом работают многие бывшие сотрудники, создававшие «Ведьмака 3: Дикая Охота». Режиссёром игры выступает Конрад Томашкевич, который ранее был режиссёром знаменитой RPG.